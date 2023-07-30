قومى المرأة بالشرقية: استخراج 100 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا بقرى حياة كريمة

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية مقررة الفرع، استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، للسيدات والفتيات المستحقات، بقري مبادرة حياة كريمة.

وقالت الدكتورة عايدة عطية، إنه تم استخراج 100 بطاقة رقم قومى بقرى المناجاة الكبرى والمناجاة الصغرى والأخيوة، بمركز الحسينية، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضافت مقررة الفرع: فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية ، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل،وتابعت : إن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.

فيما أعربت العديد من السيدات المستفيدات من خدمة بطاقات الرقم القومى عن خالص تقديرهن لجهود فرع المجلس القومى بالمراة وحرصه على الوصول لهن بالقري والنجوع لإصدار بطاقات الرقم القومى.