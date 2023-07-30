اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يوليو 2023 05:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق مطعم وكافيتريا بشارع النيل في رأس البر بعد إصابة 13 حالة بنزلات معوية

الأحد، 30 يوليو 2023 04:45 م
غلق مطعم وكافيتريا بشارع النيل في رأس البر بعد إصابة 13 حالة بنزلات معوية منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غلق أحد المطاعم والكافيتريات بشارع النيل بمدينة رأس البر على خلفية حدوث حالات نزلات معوية بعد تناولهم لوجبات طعام بها، مما أدى إلى دخولهم المستشفيات لتلقى العلاج.

وفور رصد ذلك كانت " المحافظ " قد أمرت بتوجيه لجنة من مديرية الصحة إلى المكان، والتى رصدت مخالفات للاشتراطات الصحية وعدم تخزين اللحوم بشكل صحيح وكذلك عدم اتباع إجراءات النظافة العامة، كما قامت بسحب عينات من اللحوم المطهية وإعدام 25 لتر زيت سبق استخدامه وأيضًا 53 كيلوجرام طعام واغذية لتغير خواصها مما أدى إلى عدم صلاحيتها، هذا إلى جانب سحب مسحات من العمال والاوانى.

فيما وقد تواصلت " محافظ دمياط " مع مدير مديرية الصحة للاطمئنان على الحالة العامة للمصابين، حيث يتلقى 9 حالات العلاج بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر و4 حالات بمستشفى الحميات بمدينة دمياط، وأكد مدير المديرية أن الحالات مستقرة بشكل كبير بعد تلقيهم العلاج وتم وضعهم تحت الملاحظة.

وأكدت محافظ دمياط، على التنسيق بين الوحدة المحلية بالمدينة والمديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المطعم، مؤكدة على تكثيف الحملات على جميع المطاعم والكافيتريات للتأكد من سلامة الاطعمة المقدمة واتباع الاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المواطنين.


دمياط

اخبار دمياط

حوادث دمياط

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة