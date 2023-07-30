غرفة الملابس الجاهزة تنظم ورشة عمل لتأهيل وتطوير عمليات التصدير داخل المصانع

كتب إسلام سعيد

نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل عن تأهيل وتطويرعمليات التصدير داخل مصانع الملابس بمحافظة الأسكندرية وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط وجامعة النيل وشارك فيها ما يقرب من 50 مصنعا.

وصرح الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة بأن تنظيم فرع الغرفة الدائم بالعامرية للورشة يأتي في إطار جهود الغرفة لتطبيق برنامج تطوير الصناعة والمقدم من مركز تنمية سلاسل القيمة المضافة ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة طبقا لتعريف البنك المركزى بغرض تطويرها فى عدة مجالات لفتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير عملات اجنبية حيث إن المنتج المصرى أمامه فرصا وأسواقا جديدة.

وأضاف أن البرنامج مجاني وينقسم إلي مرحلتين المرحلة الأولى هي مرحلة تدريبات تعريفية للشركات وتقدم لكافة الشركات مهما كان حجمها في موضوعات التسويق الرقمى وأهمية الموقع الألكترونى ومحو الأمية البنكية.

وأما المرحلة الثانية والتي تستمرلفترةمن 7 إلى 9 أشهر فتشمل تقييم الوضع الحالي للشركة في مجالات نماذج العمل والتواجد الرقمي والموقع الالكتروني والتسويق الرقمي والجاهزية للتصدير والتأهيل الفني.