عرض جثمان نجل الفنان حسن يوسف على الطب الشرعى فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

استقبل مستشفى سموحة الجامعي ب محافظة الإسكندري ة، جثمان عبد الله نجل الفنان حسن يوسف، للعرض على الطب الشرعي، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاته.

كان عبد الله نجل الفنان حسن يوسف، 35 عامًا، تعرض للغرق بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى العلمين بمرسى مطروح.

وأجرى فريق من النيابة العامة بمحافظة مرسى مطروح مناظرة لجثمان الشاب، وقررت نقله إلى مصلحة الطب الشرعي بمحافظة الإسكندرية، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية قبل إصدار تصريح الدفن، وتم عرض الجثمان علي قسم الطب الشرعي بمستشفى سموحة الجامعي، عقب الانتهاء من الكشف الطبي.

وتوفي فجر اليوم عبد الله حسن يوسف ابن الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، إثر تعرضه للغرق فى الساحل الشمالي.

ونشر "اليوم السابع" الصورة الصحيحة لعبد الله حسن يوسف، وهو أصغر أبناء الفنان الكبير حسن يوسف وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى الذين أثمر زواجهما عن الأبناء ناريمان وعمر ومحمود وعبدالله والأخير رحل أمس فى وقت متأخر فى حادث غرق بإحدى قرى الساحل الشمالى.

وكانت أكدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لليوم السابع أنها تلقت خبر وفاة عبدالله نجل الفنان حسن يوسف وهي حاليا في طريقها اليه في مستشفى العلمين، كما اكد الفنان أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة الخبر، فيما أكد الدكتور أشرف زكي وفاة عبدالله نجل حسن يوسف غرقا.

بمجرد تأكيد خبر وفاة عبد الله نجل الفنان الكبير حسن ويوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، اتشحت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالسواد، حيث بدأت تتواصلي رسائل النعي والعزاء في وفاة الراحل والتي شكلت صدمة كبيرة لجمهور حسن يوسف وشمس البارودي.

ونعى المنتج محمد يوسف شقيق الفنان الكبير حسن يوسف عبدالله اصغر أبناء شقيقه والذي توفى منذ قليل، حيث كتب عبر حسابه بالفيس بوك، "لا حول ولا قوة إلا بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي أمس عبد الله حسن يوسف اصغر ابناء شقيقي الأكبر تغمده الله بواسع رحمته .. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".