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طقس الإسكندرية اليوم.. حار رطب نهارا ودرجة الحرارة العظمي تسجل 32 درجة

الأحد، 30 يوليو 2023 09:20 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. حار رطب نهارا ودرجة الحرارة العظمي تسجل 32 درجة طقس الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية ، اليوم الأحد، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل صباحا، حار رطب نهارا وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمي 32 درجة، والصغرى تسجل 23 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء مع استمرار الارتفاع فى نسب الرطوبة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد، القاهرة العظمى 35  درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43  والصغرى  29 درجة   .

 يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

 والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

 طقس الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة

طقس الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة

طقس الإسكندرية ودرجات الحرارة
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