ضبط 30 قطعة سلاح نارى و3 قضايا إتجار في المواد المخدرة

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (سوهاج - دمياط) بتوجيه حملات أمنية مكبرة إستهدفت دوائر مديرية أمن سوهاج ، و(مركز شرطة الزرقا ، قسمى شرطة "ثان دمياط – دمياط الجديدة") بدمياط، أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
-مديرية أمن سوهاج
تم ضبط عدد (30) قطعة سلاح نارى عبارة عن (3 بنادق آلية –3 بنادق خرطوش – 24 فرد محلى - عدد من الطلقات الخرطوش) بحوزة (16 متهم " لعدد 4 منهم معلومات جنائية").
-مديرية أمن دمياط
تم ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (3 متهمين "لعدد 2 منهم معلومات جنائية").
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة