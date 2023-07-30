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ضبط 30 قطعة سلاح نارى و3 قضايا إتجار في المواد المخدرة

الأحد، 30 يوليو 2023 11:50 ص
ضبط 30 قطعة سلاح نارى و3 قضايا إتجار في المواد المخدرة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (سوهاج - دمياط) بتوجيه حملات أمنية مكبرة إستهدفت دوائر مديرية أمن سوهاج ، و(مركز شرطة الزرقا ، قسمى شرطة "ثان دمياط – دمياط الجديدة") بدمياط، أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

-مديرية أمن سوهاج

 تم ضبط عدد (30) قطعة سلاح نارى عبارة عن (3 بنادق آلية –3 بنادق خرطوش – 24 فرد محلى - عدد من الطلقات الخرطوش) بحوزة (16 متهم " لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

-مديرية أمن دمياط

تم ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (3 متهمين "لعدد 2 منهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.


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