ضبط 30 قطعة سلاح نارى و3 قضايا إتجار في المواد المخدرة

-مديرية أمن سوهاج

-مديرية أمن دمياط

تم ضبط عدد (30) قطعة سلاح نارى عبارة عن (3 بنادق آلية –3 بنادق خرطوش – 24 فرد محلى - عدد من الطلقات الخرطوش) بحوزة (16 متهم " لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

تم ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (3 متهمين "لعدد 2 منهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.