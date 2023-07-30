ضبط المتهمين بقتل شخص بسلاح ناري في قنا

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فقط، بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول "أحد الأشخاص "متوفـى" إثر إصابته بعيار نارى بالرأس – مقيم بدائرة المركز"، طرف ثان "شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة قوص، لخلافات مالية بينهم أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الثانى عيار نارى من بندقية آلية تجاه الطرف الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الأجراء تم استهدافهما وأمكن ضبط "الطرف الثانى" والسلاح الناري المستخدم فى ارتكاب الواقعة وعدد من الطلقات لذات العيار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.