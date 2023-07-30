اليوم السابع
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رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

الأحد، 30 يوليو 2023 06:27 م
رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كتب أحمد إسماعيل

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استقبل صباح اليوم الأحد، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة بمقر رئاسة الهيئة، الدكتور صالح الشيخ "رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة"، للتهنئة بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.
 
وحضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة:
 
المستشار / محمود عبد الجابر حمودي عضو المجلس الأعلى للهيئة.
 
المستشار/ هاني محمد على رئيس المكتب الفني.
 
والمستشارون الأمناء العامون المساعدون:
 
المستشار/ دكتور فوزي أحمد شادي
والمستشار/ أحمد ثابت إبراهيم 
والمستشار/ وليد العناني
 
والمستشار/ أحمد سعد عبد العاطي المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.
 
وأعرب الدكتور صالح الشيخ "رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" عن خالص تمنياته للمستشار مسعد عبد المقصود بالتوفيق والسداد في قيادة الهيئة في الفترة المقبلة.
 
ومن جانبه عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه على هذه التهنئة الرقيقة وأكد على حسن التعاون المشترك بين الهيئة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لما فيه صالح الوطن.
 
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
 
 
 

قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة



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