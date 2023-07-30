حياة كريمة فى سوهاج.. اعرف مشروعات البنية التحتية بقرية أولاد عليو بالبلينا

سوهاج محمود مقبول

استهدفت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالمرحلة الأولى في محافظة سوهاج 7 مراكز و181 قرية شملت كافة أعما البنية التحتية لخدمة المواطن ورفع العبئ عن كاهل المواطن وتحويل القرى إلى قرى نموذجية.

ومركز البلينا واحد من المراكز التي أستهدفتها أعمال المبادرة ويقع مركز البلينا جنوب مدينة سوهاج بحوالي 50 كم ويحدها من الشمال مركز جرجا ومن الجنوب مركز أبوتشت محافظه قنا ومن الشرق نهر النيل ومن الغرب محافظه الوادى الجديد وتبلغ المساحة الاجمالية للمركز 181.25كم2 كالتالى: 2.42كم2 حضر بالاضافة الى 178.83 كم2 ريف

الوحدات القروية القرى والنجوع عدد المدن 1 وعدد الوحدات المحلية 4 وعدد القرى التوابع 29 قرية وعدد الكفور والنجوع والعزب251 وعدد السكان حضر وريف 585280 ألف نسمه.

واليوم السابع يقدم من خال المعلومات التالية بعض المشروعات التي تمت بقرية أولاد عليو دائرة المركز والتي أستهدفتها المبادرة بمركز البلينا تعرف عليها: -

1 - ملجس قروى أولاد عليو تم إنشاء مجمع خدمات زراعية نموذج رقم 2 وفى قطاع الكهرباء تم تسليم مهمات كهربائية جهد متوسط " كابلات جهد متوسط وأعمدة جهد متوسط وموصلات جهد متوسط ومحولات وأكشاك لوحات ربط حلقى ومهمات كهربائية جهد منخفض كابلات جهد منخفض وأعمدة جهد منخفض وموصلات جهد منخفض بإجمالى 17 مشروع .

2 – في قطاع الرى تم تبطين ترعة الضماينه البحرية وتبطين ترعة الظفورى و قطاع التعليم إنشاء مدرسة أولاد عليو الثانوية العامة وفى قطاع البريد تم تطوير مكتب بريد أولاد عليو بإجمالى 4 مشروعات.

3 – في قطاع الصرف الصحى تم تنفيذ شبكة إنحدار عدد 4 خطوط طرد و4 محطات رفع وفى مجال الرى إحلال وتجديد كوبرى ومدخل الجبانه وفى قطاع مياه الشرب مد وتدعيم بإجمالى أطول 1910 م طولى وقطر 4 بوصه وشبكات مياه الشرب.

4 – في الشباب والرياضة تم إحلال وتجديد المبنى الإدارى وفى قطاع الصحة تم إنشاء مركز طبى أولاد عليو ووحدة صحة نجع أبوستيت رفع كفاءة خفبف وفى مجال التنمية المحلية تم إنشاء مجمع خدمات الوحدة المحلية بقرية أولاد عليو