اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يوليو 2023 04:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حياة كريمة فى الأقصر.. 24 مشروعا قوميا بقرى إسنا وأرمنت "التفاصيل"

الأحد، 30 يوليو 2023 03:00 ص
حياة كريمة فى الأقصر.. 24 مشروعا قوميا بقرى إسنا وأرمنت "التفاصيل" إحلال وتجديد كوبرى على ترعة الشيخ فضيل بإسنا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد قرى ونجوع مدن إسنا وأرمنت غرب وجنوب محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى مشروعات المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة".

وتشمل قائمة المشروعات الجارى تنفيذها حالياً بقرى مدينة إسنا ومدينة أرمنت:

إحلال وتجديد كوبرى على ترعة الجبل بأرمنت

إحلال وتجديد كوبرى على ترعة الحاجر بقرية الرياينة

إحلال وتجديد كوبرى على ترعة الشيخ فضيل بإسنا

أعمال الإنارة فى قرية المحاميد بحرى

أعمال رصف الطريق الرئيسي لقرية النجوع بحرى

العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية الشغب

العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية العضايمة

العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية النمسا

العمل فى مجمع خدمات زراعية بقرية الدير                                                                              

العمل فى مجمع خدمات زراعية بقرية الرزيقات                                                                         

العمل فى مجمع خدمات زراعية بقرية الرياينة

إنشاء 5 عمارات فى قرية السلام بأرمنت

إنشاء 6 عمارات إسكان بقرية الرزيقات

إنشاء مركز تنمية الأسرة فى قرية النمسا

إنشاء مركز شباب الحميدات فى مدينة إسنا

إنشاء مركز شباب حاجر كومير بإسنا

إنشاء نقطة إسعاف فى قرية القرايا

إنشاء نقطة اسعاف قرية العضايمة

تطوير موزع كهرباء الكيمان بإسنا

تطوير ورفع كفاءة مركز شباب توماس 2

تطوير ورفع كفاءة مركز شباب حاجر المحاميد قبلى

تطوير ورفع كفاءة وحدة تضامن الرزيقات قبلي

تطوير ورفع كفاءة وحدة تضامن كيمان المطاعنة

العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية الرزيقات

احلال وتجديد كوبرى على ترعة الجبل بأرمنت
احلال وتجديد كوبرى على ترعة الجبل بأرمنت

 

احلال وتجديد كوبرى على ترعة الحاجر بقرية الرياينة
احلال وتجديد كوبرى على ترعة الحاجر بقرية الرياينة

 

احلال وتجديد كوبرى على ترعة الشيخ فضيل بإسنا
احلال وتجديد كوبرى على ترعة الشيخ فضيل بإسنا

 

أعمال الإنارة فى قرية المحاميد بحرى
أعمال الإنارة فى قرية المحاميد بحرى

 

أعمال رصف الطريق الرئيسي لقرية النجوع بحرى
أعمال رصف الطريق الرئيسي لقرية النجوع بحرى

 

العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية الرزيقات_1
العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية الرزيقات_1

 

العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية الشغب
العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية الشغب

 

العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية العضايمة
العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية العضايمة

 

العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية النمسا
العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية النمسا

 

العمل فى مجمع خدمات زراعية بقرية الدير
العمل فى مجمع خدمات زراعية بقرية الدير

 

العمل فى مجمع خدمات زراعية بقرية الرزيقات
العمل فى مجمع خدمات زراعية بقرية الرزيقات

 

العمل فى مجمع خدمات زراعية بقرية الرياينة_1
العمل فى مجمع خدمات زراعية بقرية الرياينة_1

 

انشاء 5 عمارات فى قرية السلام بأرمنت
انشاء 5 عمارات فى قرية السلام بأرمنت

 

انشاء 6 عمارات إسكان بقرية الرزيقات
انشاء 6 عمارات إسكان بقرية الرزيقات

 

انشاء مركز تنمية الأسرة فى قرية النمسا
انشاء مركز تنمية الأسرة فى قرية النمسا

 

إنشاء مركز شباب الحميدات فى مدينة إسنا
إنشاء مركز شباب الحميدات فى مدينة إسنا

 

انشاء مركز شباب حاجر كومير بإسنا
انشاء مركز شباب حاجر كومير بإسنا

 

انشاء نقطة إسعاف فى قرية القرايا
انشاء نقطة إسعاف فى قرية القرايا

 

انشاء نقطة اسعاف قرية العضايمة
انشاء نقطة اسعاف قرية العضايمة

 

تطوير موزع كهرباء الكيمان بإسنا
تطوير موزع كهرباء الكيمان بإسنا

 

تطوير ورفع كفاءة مركز شباب توماس 2
تطوير ورفع كفاءة مركز شباب توماس 2

 

تطوير ورفع كفاءة مركز شباب حاجر المحاميد قبلى
تطوير ورفع كفاءة مركز شباب حاجر المحاميد قبلى

 

تطوير ورفع كفاءة وحدة تضامن الرزيقات قبلي
تطوير ورفع كفاءة وحدة تضامن الرزيقات قبلي

 

تطوير ورفع كفاءة وحدة تضامن كيمان المطاعنة
تطوير ورفع كفاءة وحدة تضامن كيمان المطاعنة

 


الاقصر

حياة كريمة بالاقصر

اخبار اليوم

مشروعات حياة كريمة باسنا

مشروعات حياة كريمة بارمنت

مشروعات حياة كريمة

اخبار الاقصر

انشاء مجمعات خدمات بالاقصر

اخبار المحافظات

دعم قرى اسنا

دعم قرى ارمنت



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة.. إنشاء وتشطيب مركز شباب قرية شرشابة فى الغربية.. المركز يضم ملعبا جديدا ومبنى إداريا على أعلى مستوى.. الأهالى: المبادرة حلم تحقق فى لحظة.. والمركز سيخدم الشباب بالقرية والقرى المجاورة.. صور

السبت، 22 يوليو 2023 01:30 م

الجمهورية الجديدة.. 30 مليار جنيه حجم الاستثمار بمشروعات مياه الشرب والصرف فى سوهاج.. مشروعات مياه بمبادرة حياة كريمة لخدمة 3.3 مليون نسمة بـــ 1.8 مليار جنيه.. ووصلات صرف منزلية بقيمة 1.5 مليار جنيه.. صور

السبت، 22 يوليو 2023 12:00 م

الأقصر تعلن انتهاء 165 مشروعا بنسبة تنفيذ 100% ضمن حياة كريمة

السبت، 22 يوليو 2023 11:41 ص

غداً..القوافل العلاجية لحياة كريمة تختتم أعمالها بالكشف على أهالى الحويطات بسفاجا

السبت، 22 يوليو 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة