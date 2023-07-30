حياة كريمة فى الأقصر.. 24 مشروعا قوميا بقرى إسنا وأرمنت "التفاصيل"

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد قرى ونجوع مدن إسنا وأرمنت غرب وجنوب محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى مشروعات المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة".

وتشمل قائمة المشروعات الجارى تنفيذها حالياً بقرى مدينة إسنا ومدينة أرمنت:

إحلال وتجديد كوبرى على ترعة الجبل بأرمنت

إحلال وتجديد كوبرى على ترعة الحاجر بقرية الرياينة

إحلال وتجديد كوبرى على ترعة الشيخ فضيل بإسنا

أعمال الإنارة فى قرية المحاميد بحرى

أعمال رصف الطريق الرئيسي لقرية النجوع بحرى

العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية الشغب

العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية العضايمة

العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية النمسا

العمل فى مجمع خدمات زراعية بقرية الدير

العمل فى مجمع خدمات زراعية بقرية الرزيقات

العمل فى مجمع خدمات زراعية بقرية الرياينة

إنشاء 5 عمارات فى قرية السلام بأرمنت

إنشاء 6 عمارات إسكان بقرية الرزيقات

إنشاء مركز تنمية الأسرة فى قرية النمسا

إنشاء مركز شباب الحميدات فى مدينة إسنا

إنشاء مركز شباب حاجر كومير بإسنا

إنشاء نقطة إسعاف فى قرية القرايا

إنشاء نقطة اسعاف قرية العضايمة

تطوير موزع كهرباء الكيمان بإسنا

تطوير ورفع كفاءة مركز شباب توماس 2

تطوير ورفع كفاءة مركز شباب حاجر المحاميد قبلى

تطوير ورفع كفاءة وحدة تضامن الرزيقات قبلي

تطوير ورفع كفاءة وحدة تضامن كيمان المطاعنة

العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية الرزيقات



احلال وتجديد كوبرى على ترعة الجبل بأرمنت



احلال وتجديد كوبرى على ترعة الحاجر بقرية الرياينة



احلال وتجديد كوبرى على ترعة الشيخ فضيل بإسنا



أعمال الإنارة فى قرية المحاميد بحرى



أعمال رصف الطريق الرئيسي لقرية النجوع بحرى



العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية الرزيقات_1



العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية الشغب



العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية العضايمة



العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرية النمسا



العمل فى مجمع خدمات زراعية بقرية الدير



العمل فى مجمع خدمات زراعية بقرية الرزيقات



العمل فى مجمع خدمات زراعية بقرية الرياينة_1



انشاء 5 عمارات فى قرية السلام بأرمنت



انشاء 6 عمارات إسكان بقرية الرزيقات



انشاء مركز تنمية الأسرة فى قرية النمسا



إنشاء مركز شباب الحميدات فى مدينة إسنا



انشاء مركز شباب حاجر كومير بإسنا



انشاء نقطة إسعاف فى قرية القرايا



انشاء نقطة اسعاف قرية العضايمة



تطوير موزع كهرباء الكيمان بإسنا



تطوير ورفع كفاءة مركز شباب توماس 2



تطوير ورفع كفاءة مركز شباب حاجر المحاميد قبلى



تطوير ورفع كفاءة وحدة تضامن الرزيقات قبلي