اليوم السابع
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حملات بشوارع حى إمبابة لرفع تعديات المطاعم وترشيد الكهرباء

الأحد، 30 يوليو 2023 08:50 م
حملات بشوارع حى إمبابة لرفع تعديات المطاعم وترشيد الكهرباء حملات ازالة اشغالات
كتبت - مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمنع كافة أوجه التعديات على الطريق العام ورفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية.
 
وفي هذا الإطار، شن حي إمبابة حملات شملت شوارع طلعت حرب وشارع الوحدة والعامل الأول، أسفرت عن رفع عدد كبير من إشغالات المقاهي والكافيهات وإزالة التاندات بالطريق العام، وذلك تحت إشراف أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والمشرف العام على الحي، وأشرف بكر رئيس الحي. 
 
وشملت الحملات بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رفع كشافات الإنارة العشوائية وفصل الإنارة عن الإعلانات لترشيد الاستهلاك وفقا للتوجيهات في هذا الشأن.
 
يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت شكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود مقهى بشارع السودان أمام مزلقان ناهيا بالدقي يُشغل الطريق العام بالكراسي والترابيزات وتقديم خدمة الشيشة بدون ترخيص، مخالفا بذلك اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
 
وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الدقي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شكاوى المواطنين المقدمة، حيث نفذ الحي حملة على المقهى محل الشكوى، أسفرت عن رفع الكراسي والترابيزات الموجودة وتحرير محضر مخالفة.
 
 
 
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