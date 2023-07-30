جامعة العريش تستضيف اختبارات الطلاب المتقدمين لمدارس التمريض

شمال سيناء - محمد حسين

أجريت اليوم فى جامعة العريش، اختبارات قبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس التمريض.

أعلنت جامعة العريش أنه تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، والدكتور أسامة سالم أحمد، مسئول ملف التقديم والاختبارات بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وفي إطار التعاون المشترك بين جامعة العريش ومديريتي الشئون الصحية والتربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء استضافت جامعة العريش اختبارات القبول للمتقدمين من أبناء شمال سيناء للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض على مستوى محافظة شمال سيناء، والذى يُعقد سنويًا برحاب جامعة العريش.

واستقبلت الجامعة الطلاب المتقدمين وأسرهم وممثلي مديرية الصحة الشئون الصحية، والتربية والتعليم.

ووجه الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، جميع العاملين بالجامعة بتسهيل أعمال امتحانات للطلاب، ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والتنموي للجامعة لأهالي شمال سيناء، و رحب رئيس الجامعة بالطلاب المتقدمين وأسرهم وممثلي مديرية الصحية والتربية والتعليم .

يذكر انه سبق وأعلنت كلية الطب بجامعة العريش نتيجة الفرقة الأولى بنسبة نجاح 86.6‎%.

و أعتمد الدكتورأسامة ذكرى عميد كلية طب العريش نتيجة الفرقة الأولى لهذا العام بلغت نسبة النجاح 86.6 %، وهى أول فرقة دراسية بكلية الطب بالعريش انطلقت رسميا اعتبارًا من العام الجامعي 2022/ 2023، وهى ثان كليات المجمع الطبي بالجامعة بعد كلية الطب البيطري بهدف إعداد الكوادر الطبية المدربة بشكل متميز لتقديم أفضل خدمة لأهل سيناء الحبيبة.

وسبق أعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، انتهاء جميع الامتحانات وأعمال الكنترول واعتماد جميع نتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني والعام الجامعي.

وقال رئيس جامعة العريش فى تصريح صحفى، انه تم تحديد النسب المئوية للنجاح التي تخطت 95% في معظم الكليات، وتحديد العشرة الأوائل في كل كلية.

وأضاف أن جميع الكليات تستعد بالفعل للعام الدراسي القادم، من حيث تنظيم المعامل وقاعات التدريس والمقررات الدراسية والمنصات التعليمية.

وأشار الدكتور الدمرداش إلى أنه تم مناقشة خطة الأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية، وبرامج التدريب الطلابي والميداني لطلاب بعض الكليات، مثل كلية الطب البيطري وكلية العلوم الزراعية والبيئية وكلية العلوم وكلية التربية الرياضية، حيث يعتبر التدريب الصيفي جزءًا أساسيًا من تحصيل الطالب العلمي أو نجاحه.

وأعلن رئيس جامعة العريش استمرار قبول طلاب كلية التربية الرياضية حتى يوم الخميس القادم 27/7/2023، عن طريق اختبارات القدرات في الكلية، وأن الطالب الذي يجتاز اختبار القدرات في الكلية يحق له التقدم للكلية عن طريق التنسيق الإلكتروني بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، كما أوضح أن تم تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني بكافة الامكانيات والمشرفين والمتخصصين لإرشاد الطلبة بكيفية التنسيق والتسجيل الإلكتروني، وتوفير قاعات مكيفة ومجهزة لاستقبال الطلاب بوجود أعضاء هيئة التدريس لشرح وتوضيح أهمية وميزة كل كلية، وتسهيل عملية اختيار الطالب للكلية التي يرغب بالدراسة بها، وذلك من خلال توفير المعلومات اللازمة والإرشادات المفيدة للطلاب.

وقال انه إطار التعاون بين جامعة العريش وجامعة بنها، تم توفير 20 منحة لأهالي سيناء لدراسة الماجيستير، كما قدمت الجامعة أكثر من 20 منحة فيما يخص برامج التعليم المدمج لدراسة مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا، لتقديم خدمات تعليمية وتوفير فرص للطلاب للدراسة في مرحلة ما قبل الجامعي أو الجامعي أو مرحلة الدراسات العليا.