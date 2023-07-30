تنسيق الجامعات 2023.. التقدم للجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق فقط

كتب محمد صبحى

أكد مكتب التنسيق أن هناك بعض الأخطاء الشائعة بين طلاب الثانوية العامة، حيث يتوجه الطلاب إلى الجامعات الحكومية والمعاهد للتقديم المباشر للجامعة، وذلك فى تنسيق الجامعات 2023 وهو من الأخطاء التى يقوم بها الطلاب وغير صحيح القيام بهذا الإجراء.

وأوضح مكتب التنسيق، أنه لا يوجد تقديم مباشر بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة وإنما يقتصر التقديم عبر موقع التنسيق الإلكترونى فقط وذلك لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة للعام الحالى 2023 .

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة يواصل حملته التوعوية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg.

وأضاف أن الدليل الحالي يرصد أبرز الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني التي يقع فيها طلاب الثانوية العامة، ويتناول الدليل الإرشادي كيفية تصويب هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها، خلال فترة التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.