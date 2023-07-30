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تكليف إبراهيم سعيد حمزة بعمل أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب

الأحد، 30 يوليو 2023 11:35 ص
تكليف إبراهيم سعيد حمزة بعمل أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب إبراهيم سعيد حمزة قائم بعمل أمين جامعة عين شمس
كتب ـ محمود راغب

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أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارا بقيام إبراهيم سعيد إبراهيم حمزة القائم بعمل مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام علي الإدارة العامة للمدن الجامعية بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلي عمله اعتبارا من 30/ 7 / 2023.

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 إبراهيم سعيد إبراهيم حمزة

كما أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس  قراراً بالاستعانة  باللـواء حسـام بـهـيج عبـد الحميـد الشـربيني لتسييـر أعمـال أميـن الجامعـة المسـاعد لشئون خدمة المجتمـع وتنمية البيئة اعتبارا من 20/ 7 / 2023.

 
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أميـن الجامعـة المسـاعد لشئون خدمة المجتمـع وتنمية البيئة

 

 


جامعه عين شمس

عين شمس

شئون التعليم والطلاب

محمود المتينى



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