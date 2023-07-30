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تفاصيل إنشاء أول منطقة لوجستية ذكية بالدلتا على مساحة 13 فدانا فى المنوفية

الأحد، 30 يوليو 2023 04:26 م
تفاصيل إنشاء أول منطقة لوجستية ذكية بالدلتا على مساحة 13 فدانا فى المنوفية جانب من اللقاء
المنوفية – محمود شاكر

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التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بمقر الجهاز، بحضور نائب محافظ المنوفية والمستشار القانونى والمستشار الهندسى للمحافظ.

وتطرق اللقاء لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والجهاز من أجل دفع وتيرة الإنجاز بمشروع المنطقة التجارية اللوجستية ببركة السبع بمحافظة المنوفية، والتى تعد أول منطقة لوجستية ذكية بالدلتا، مقامة على مساحة ثلاثة عشر فدانا على طريق مصر إسكندرية الزراعى.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المشروع يعد نقلة حضارية للمحافظة فى المجال التجارى والترفيهى، ويستهدف توفير العديد من فرص العمل الجادة للشباب فضلاً عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطن، كما اتفق الطرفان على بدء تفعيل الاجراءات وتذليل كافة العقبات فى سبيل الانتهاء من المشروع بما يحقق الفائدة المرجوة.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى، أن إنشاء المنطقة اللوجستية يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع فى إنشاء المناطق اللوجيستية المتخصصة وتوفير الأراضى للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية بالمحافظات.

 
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


محافظ المنوفية

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

وزارة التموين

مشروع المنطقة اللوجيستية ببركة السبع

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