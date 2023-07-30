اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يوليو 2023 09:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على الدول المشاركة فى نظام رصد الإشعاعات النووية بالعالم

الأحد، 30 يوليو 2023 08:00 ص
تعرف على الدول المشاركة فى نظام رصد الإشعاعات النووية بالعالم الوكالة الدولية للطاقة الذرية
كتب محمد جاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تأسَّست الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها المنظمة العالمية الرامية إلى "تسخير الذرة من أجل السلام" في إطار أسرة الأمم المتحدة، ومنذ البداية مُنحت الوكالة الولاية لتعمل مع دولها الأعضاء ومع شركاء متعدِّدين في كل أرجاء العالم من أجل ترويج التكنولوجيات النووية المأمونة والآمنة والسلمية.
 
وأنشئت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام ١٩٥٧ رداً على المخاوف الكبيرة والتوقعات التى أثارتها اكتشافات التكنولوجيا النووية واستخداماتها المتنوعة، وقامت الوكالة الدولية بإنشاء شبكة نظام المعلومات الخاصة برصد الإشعاعات النووية في عام 2016.
 
واتسع نطاقها ووصل العدد الإجمالي للدول المشاركة إلى 48 بلداً وهم: الاتحاد الروسي، والأردن، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألمانيا، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيلاروس، وتايلند، وتركيا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا، والعراق، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبورغ، وليتوانيا، ومالطة، وماليزيا، ومقدونيا الشمالية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
 
وتمثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية المحفل الحكومي الدولي الأهم في العالم للتعاون العلمي والتقني في المجال النووي. وهي تعمل من أجل استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية على نحو مأمون وآمن وسلمي، مما يسهم في نشر السلام والأمن الدوليين وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
 
 

الطاقة الذرية

الإشعاع وضمان الجودة

الوقاية من الإشعاع

الأمان والأمن النووي

الاتفاقيات

تبادل المعلومات

التصدي للطوارئ

اتفاقيات الأمان النووي

الرصد الإشعاعي



الموضوعات المتعلقة

وكالة الطاقة الذرية: انضمام 5 دول إلى نظام المعلومات الخاصة برصد الشائعات

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:04 م

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: حادث محطة كاخوفكا لا يشكل خطرا على محطة زابوريجيا

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 09:57 ص

رئيس هيئة الطاقة الذرية يستقبل سفير الأرجنتين بالقاهرة في مجمع مفاعل أنشاص

الإثنين، 05 يونيو 2023 11:00 ص

الطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا متقلب ويحتمل أن يكون خطيرا

الجمعة، 02 يونيو 2023 11:00 م

القاهرة الإخبارية تسلط الضوء على تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.. وكالة الطاقة الذرية تقدمت باقتراح للأمم المتحدة لحماية محطة زابوريجيا النووية.. وخبراء: ألمانيا ترسل صواريخ طويلة المدى لكييف

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة