تضرر أكثر من 880 ألفا من سكان "فوجيان" الصينية جراء الإعصار "دوكسورى"

وذكرت وكالة الأنباء الصينية اليوم الأحد، أن الإعصار "دوكسوري" كان قد اجتاح ساحل مدينة جينجيانغ صباح أمس الأول، ثم تحرك إلى مقاطعة جيانغشي المجاورة مساء، قبل أن تتراجع شدته تدريجيا ليتحول إلى عاصفة مدارية.

وأعلن مقر مقاطعة فوجيان لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف إجلاء 354400 شخص ونقل 146200 آخرين إلى مناطق آمنة، فيما تضرر أكثر من 6333 هكتارا من الأراضي الزراعية، منها أكثر من 151 هكتارا دمرت بشكل كامل، وتعرض 44 منزلا للانهيار و178 منزلا لأضرار كبيرة، ما خلف خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 428 مليون يوان (حوالي 59.99 مليون دولار أمريكي).

وتنبأت الأرصاد الجوية الرسمية باستمرار هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء كثيرة من فوجيان، فيما سجلت ست محطات صينية للمراقبة أعلى معدلات يومية لهطول الأمطار منذ عام 1961.

وأصدرت مديرية الأرصاد الجوية بالمقاطعة إنذارات لمواجهة الكوارث الثانوية المحتملة مثل السيول الجبلية والانزلاقات الطينية والانهيارات الأرضية وتشبع الأراضي بالمياه في المناطق الحضرية والريفية بالمدن الساحلية والمناطق الشمالية، بما فيها بوتيان وفوتشو وتشيوانتشو ونينغده.