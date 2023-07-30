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ترتيبات الكنيسة للاحتفال بذكرى ميلاد البابا شنودة الـ 100

الأحد، 30 يوليو 2023 01:20 م
ترتيبات الكنيسة للاحتفال بذكرى ميلاد البابا شنودة الـ 100 البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117
كتب: محمد الأحمدى

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ينظم المركز الثقافي الأرثوذكسى احتفالية لمئوية ميلاد قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 117 السابق يوم 3 أغسطس على المسرح الكبير بقاعة المنارة ، بالتجمع الخامس - محور المشير ، ويرفع الستار في تمام الثامنة مساء.

ويتضمن الحفل العديد من الفقرات المستوحاه من تراث قداسة البابا الثمين والزاخر، ويأتى هذا الحفل كختام لفعاليات تمتد من يوم 1 أغسطس وتبدأ بالمؤتمر العلمى والبحثى.

والبابا شنودة الثالث وُلِد باسم نظير جيد روفائيل 3 أغسطس 1923 وهو البابا رقم 117، وكان أول أسقف للتعليم المسيحى قبل أن يصبح البابا، وهو رابع أسقف يصبح البابا بعد البابا يوأنس التاسع عشر (1928 - 1942) ومكاريوس الثالث (1944 - 1945) ويوساب الثانى (1946 - 1956).

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

البابا شنوده الثالث

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