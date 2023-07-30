تحويل مبنى ديوان عام مديرية تعليم بني سويف للعمل باستخدام الطاقة الشمسية

بنى سويف هانى فتحى

أشار محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف ،خلال تقرير عرضه على المحافظ " الدكتور محمد هاني غنيم"، وتضمن الإشارة إلى بدء تشغيل محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتي تم تركيبها أعلى مبنى ديوان المديرية ،ليتم تحويل جميع الأجهزة والأدوات والإضاءة بمبنى ديوان المديرية لتدار بالطاقة الشمسية بدلا من الكهرباء،لتكون من أول المديريات التي تستخدم تلك النوعية من المحطات ، في إطار تنفيذ توجهات الدولة بترشيد الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة ، وضمن خطة المحافظة لتوفير الكهرباء اللازمة للمباني الخدمية ومقار الوحدات المحلية و المصالح الحكومية من الطاقة الشمسية والتي تتميز بسهولة أعمال صيانتها وربطها على الشبكة العمومية وتوافر مصدر دائم ومتجدد للطاقة من الشمس.

وخلال تفقده للمحطة، أشار وكيل التعليم إلى تكليفاته لمديري الإدارات وقيادات المديرية بضرورة الالتزام بإجراءات ترشيد الاستهلاك، من خلال التأكد من فصل التيار الكهربائي في الأماكن الخالية وعند مغادرة المكان وبعد انتهاء مواعيد العمل وحظر استخدام غلايات المياه بالمكاتب والمنشآت التعليمية والاعتدال في استخدام أجهزة التكييف وعدم ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء، بجانب ضبط إعدادات أجهزة الحاسب على أنظمة توفير الطاقة وإطفاء المصابيح وقت الذروة والاعتماد على الإضاءة الطبيعية.