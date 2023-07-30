تحطم مروحية ومصرع قائدها بولاية أوهايو الأمريكية إثر اصطدامها بخطوط الكهرباء

وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية أن مروحية اصطدمت بخطوط الكهرباء وتحطمت بالقرب من طريق سريع في ولاية أوهايو في عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن مقتل الطيار وتسبب في سلسلة حوادث.

وبحسب "روسيا اليوم"، قالت دورية الطرق السريعة بولاية أوهايو إن المروحية "بيل 206 إل" كانت تحلق قرب الطريق السريع 1-70، فوق بلدة سبرينغفيلد تاونشيب في مقاطعة كلارك عندما اصطدمت بالخطوط الكهربائية وتحطمت في حقل ذرة بعد ظهر السبت بوقت قصير.

وأعلنت شرطة الولاية مقتل الطيار إسحاق لي سانتوس من غيتيسبرغ بولاية بنسلفانيا، في موقع الحادث.

وذكرت السلطات أن خطوط الكهرباء سقطت على الممرات الغربية والشرقية للطريق السريع I-70، وهو ما تسبب في حوادث طفيفة لسبع مركبات. لم ترد أنباء عن إصابات أخرى.

وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث، كما تواصل دورية الطريق السريع التحقيق بالواقعة.