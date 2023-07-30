تحرير 21 محضرًا تموينيًا فى مركز مطاى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى في محافظة المنيا، الحملات التموينية على الأسواق والمخابز البلدية بدائرة المركز والقرى التابعة له، تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، أن الحملات أسفرت عن تحرير 21 محضرًا تموينيًا، على المخابز والأسواق بواقع 12 محضرا للمخابز المخالفة و9 محاضر لسلع بدون فواتير وذبح خارج السلخانة وعدم وجود شهادة صحية والبيع بأزيد من السعر الرسمى وعدم الالتزام بالمواصفات.