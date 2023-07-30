اليوم السابع
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تأجيل محاكمة محامى عبدالله رشدى بتهمة السب والقذف لجلسة14 أغسطس

الأحد، 30 يوليو 2023 10:03 م
تأجيل محاكمة محامى عبدالله رشدى بتهمة السب والقذف لجلسة14 أغسطس عبد الله رشدي- أرشيفية
كتب سليم على

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قررت محكمة جنح المعادي اليوم ، حجز دعوى السب والقذف المقامة ضد محامي عبدالله رشدى أحمد مهران، والخوض في عرض سيدة تدعى جيهان جعفر لاتهامها وموكله عبدالله رشدي بالتعدى عليها والتحرش، لجلسة 14 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
 
وأقام الدكتور هاني سامح المحامي دعواه أمام المحكمة والتى اتهم فيها محامي عبد الله رشدى بارتكاب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد، عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان جعفر على الصمت عن جريمة التعدى عليها قبل عبد الله رشدي.
 
وأكدت الدعوى أن المشكو فى حقه ارتكب جرائم تمثلت فى تعمده استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع.
 
 
 
 

محكمة جنح المعادي

جرائم السب والقذف

الطعن في الأعراض

التحرش

عبدالله رشدي



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