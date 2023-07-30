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تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب فى مشاجرة الوايلى لـ15 أغسطس المقبل

الأحد، 30 يوليو 2023 12:08 م
تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب فى مشاجرة الوايلى لـ15 أغسطس المقبل محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عامل بتهمة حبس قتل شحص بسبب خلافات قديمة بينهما لجلسة 15 أغسطس المقبل. 
 
كشفت التحريات والتحقيقات ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل،مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته، وبالانتقال وسؤال والده قرر بحـدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر " يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين" بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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