بيطري الغربية: تحصين 105 آلاف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية أنه تم عدد 105 آلالف 583 حيوان من المواشى ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، على مستوى قرى مراكز المحافظة خلال 13 يومًا من بدء الحمله بنسبة 39,6 %.

وأضافت المديرية في بيان لها اليوم، أنه تم توفير وصرف اللقاحات اللازمه لتحصين تعداد 266 الف 554 حيوانا من المواشى من مخازن وثلاجات الهيئة، موضحًا أن هذة اللقاحات أمنه وفعاله ومتوفرة وبأسعار منخفضة، فتحصين الحيوان الكبير الواحد من الأبقار أو الجاموس بتكلف 23.60 جنيها أما الحيوان الصغير الواحد من الأغنام أو الماعز يتكلف 11.30 جنيها.

وأشار البيان الي أن التحصينات تتم من خلال لجان متخصصة من الأطباء والمعاونيين البيطريين ضمن لجان التحصين بالقرى والنجوع من بيت لأخر، حيث يتم تحصين الحيوانات السليمه فقط وإرجاء تحصين أى حيوان يعانى من أى مشكله صحيه مهما كانت درجة بساطتها ولحين تماثله للشفاء.

وناشدت مديرية الطب البيطري جميع المواطنيين أهالى محافظة الغربية، ضرورة التواصل مع الطب البيطرى لتحصين حيواناتهم منعا لتعرضها لأى إصابات مرضية وبائيه من خلال رقم تليفون المديرية 0403332574، حال وجود أى شكوى أو تضرر من أى خدمه قد تقدم بشكل غير مرضى.