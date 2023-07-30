"بيطرى القناة" تعلن فتح باب القبول لـ81 برنامجا علميا بالدراسات العليا الثلاثاء

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، إلى الدور الكبير الذي يقوم به قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الطب البيطري في المجالات العلمية المختلفة، وأعلن أنه تم فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا بكلية الطب البيطري بدءا من 1أغسطس وحتى 30سبتمبر 2023، موضحا أن كلية الطب البيطري تقدم 81 برنامج علمي هم :

16 برنامج دبلوم الدراسات العليا التخصصي و28 برنامج ماجستير العلوم الطبية البيطرية و 28 برنامج دكتوراة الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية.

و7 برنامج دبلوم الدراسات العليا المهني و 2 برنامج ماجستير مهني.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن البرامج العلمية التي تقدمها كلية الطب البيطري هي :

أولا: برامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم الطبية البيطرية

1•• برنامج دبلوم الكيمياء الحيوية

2•• برنامج دبلوم الأمراض المشتركة والصحة العامة

3•• برنامج دبلوم التغذية والتغذية الإكلينيكية

4•• برنامج دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية

5•• برنامج دبلوم الميكروبيولوجيا البيطرية

6•• برنامج دبلوم الفارماكولوجيا البيطرية

7•• برنامج دبلوم صحة وسلامة وتكنولوجيا الأغذية

8•• برنامج دبلوم الأمراض الباطنة للحيوانات المنزلية

9•• برنامج دبلوم أمراض الطيور والأرانب

10•• برنامج دبلوم أمراض ورعاية الأسماك

11•• برنامج دبلوم الجراحة البيطرية

12•• برنامج دبلوم التلقيح الاصطناعي

13•• برنامج دبلوم التناسليات

14•• برنامج دبلوم الموجات فوق الصوتية والتكاثر في الحيوان

15•• برنامج دبلوم الحياة البرية وحدائق الحيوان

16•• برنامج دبلوم اقتصاديات وإدارة مزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت البيطرية

ثانيا: برامج الماجستير في العلوم الطبية البيطرية

أولا: المقررات العامة ومتطلبات الجامعة للماجستير والدكتوراة

طرق البحث

الإحصاء الحيوى

اخلاقيات البحث والسلوك

ثانيا: المقررات الخاصة

1. برنامج ماجستير التشريح والأجنة

2. برنامج ماجستير الخلية والأنسجة

3. برنامج ماجستير الفسيولوجيا

4. برنامج ماجستير الكيمياء الحيوية

5. برنامج ماجستير صحة الحيوان والدواجن والبيئة

6. برنامج ماجستير الأمراض المشتركة

7. برنامج ماجستير سلوكيات ورعاية الحيوان

8. برنامج ماجستير التغذية والتغذية الإكلينيكية

9. برنامج ماجستير الباثولوجيا

10. برنامج ماجستير الباثولوجيا الإكلينيكية

11. برنامج ماجستير الطفيليات

12. برنامج ماجستير البكتيريا والمناعة والفطريات

13. برنامج ماجستير الفيروسات

14. برنامج ماجستير الأدوية

15. برنامج ماجستير الطب الشرعي والسموم

16. برنامج ماجستير الرقابة الصحية على الألبان ومنتجاتها والزيوت والدهون وبيض المائدة

17. برنامج ماجستير الرقابة الصحية على اللحوم والأسماك ومنتجاتهما والمخلفات الحيوانية

18. برنامج ماجستير طب الحيوان تخصص الأمراض الباطنة

19. برنامج ماجستير طب الحيوان تخصص الأمراض المعدية

20. برنامج ماجستير طب الطيور والأرانب

21. برنامج ماجستير أمراض ورعاية الأسماك

22. برنامج ماجستير الجراحة والتخدير والأشعة

23. برنامج ماجستير التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي

24. برنامج ماجستير الحياة البرية وحدائق الحيوان

25. برنامج ماجستير الاقتصاد البيطري وإدارة المزارع

26. برنامج ماجستير التربية والإنتاج الحيواني

27. برنامج ماجستير الوراثة والهندسة الوراثية للحيوان

28. برنامج ماجستير الإحصاء الحيوي

ثالثا: برامج دكتوراة الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية

1. برنامج دكتوراة الفلسفة في التشريح والأجنة

2. برنامج دكتوراة الفلسفة في الخلية والأنسجة

3. برنامج دكتوراة الفلسفة في الفسيولوجيا

4. برنامج دكتوراة الفلسفة في الكيمياء الحيوية

5. برنامج دكتوراة الفلسفة في صحة الحيوان والدواجن والبيئة

6. برنامج دكتوراة الفلسفة في الأمراض المشتركة

7. برنامج دكتوراة الفلسفة في سلوكيات ورعاية الحيوان

8. برنامج دكتوراة الفلسفة في التغذية والتغذية الإكلينيكية

9. برنامج دكتوراة الفلسفة في الباثولوجيا

10. برنامج دكتوراة الفلسفة في الباثولوجيا الإكلينيكية

11. برنامج دكتوراة الفلسفة في الطفيليات

12. برنامج دكتوراة الفلسفة في البكتيريا والمناعة والفطريات

13. برنامج دكتوراة الفلسفة في الفيروسات

14. برنامج دكتوراة الفلسفة في الأدوية

15. برنامج دكتوراة الفلسفة في الطب الشرعي والسموم

16. برنامج دكتوراة الفلسفة في الرقابة الصحية على الألبان ومنتجاتها والزيوت والدهون وبيض المائدة

17. برنامج دكتوراة الفلسفة في الرقابة الصحية على اللحوم والأسماك ومنتجاتهما والمخلفات الحيوانية

18. برنامج دكتوراة الفلسفة في طب الحيوان تخصص الأمراض الباطنة

19. برنامج دكتوراة الفلسفة في طب الحيوان تخصص الأمراض المعدية

20. برنامج دكتوراة الفلسفة في طب الطيور والأرانب

21. برنامج دكتوراة الفلسفة في أمراض ورعاية الأسماك

22. برنامج دكتوراة الفلسفة في الجراحة والتخدير والأشعة

23. برنامج دكتوراة الفلسفة في التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي

24. برنامج دكتوراة الفلسفة في الحياة البرية وحدائق الحيوان

25. برنامج دكتوراة الفلسفة في الاقتصاد البيطري وإدارة المزارع

26. برنامج دكتوراة الفلسفة في التربية والإنتاج الحيواني

27. برنامج دكتوراة الفلسفة في الوراثة والهندسة الوراثية للحيوان

28. برنامج دكتوراة الفلسفة في الإحصاء الحيوي

رابعا: برامج الدبلوم المهني

1-دبلوم الخلايا الجذعية وزراعة الأنسجة

2-دبلوم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية

3-دبلوم التسجيل والدعاية للأدوية والمستحضرات البيولوجية

4-دبلوم التشخيص والعلاج في الاستزراع السمكي

5-المحميات الطبيعية والتنوع الأحيائي

6-دبلوم الوراثة الخلوية والجزيئية والهندسة الوراثية

7-دبلوم الإحصاء الحيوي والتحليل الإحصائي

خامسآ: الماجستير المهني

1-الماجستير المهني في الكيمياء الحيوية الإكلينيكية

2- الماجستير المهني في التسجيل و الترخيص و الدعاية و التسويق للأدوية و المستحضرات البيولوجية

و من جانبها- أشارت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري

أن الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الكلية هي

1- دبلوم الدراسات العليا

2- الماجســــــتيرالأكاديمي

Master of Veterinary Science (M. V. Sc.)

3- دكتوراة الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية

Doctor of Philosophy (Ph. D.)

الدرجات المهنية

Professional degrees

(الدبلوم المهني- الماجستير المهني)

أولا: الدبلوم المهني

1- دبلوم الخلايا الجذعية وزراعة الأنسجة

2-دبلوم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية

3-دبلوم التسجيل والدعاية للأدوية والمستحضرات البيولوجية

4-دبلوم التشخيص والعلاج في الاستزراع السمكي

5-المحميات الطبيعية والتنوع الأحيائي

6-دبلوم الوراثة الخلوية والجزيئية والهندسة الوراثية

7-دبلوم الإحصاء الحيوي والتحليل الإحصائي

ثانيا: الماجستير المهني

1-الماجستير المهني في الكيمياء الحيوية الإكلينيكية

2-الماجستير المهني في التسجيل والترخيص والدعاية والتسويق للأدوية والمستحضرات البيولوجية

بينما أشارت الدكتورة رانيا حلمي وكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث أن

شروط القبول فى الدراسات العليا بكلية الطب البيطري هي

1- أن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من إحدى كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية، أومايعادلها طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

2- بالنسبة للدبلوم أن يكون الطالب حاصلاً على درجة البكالوريوس من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، أو ما يعادلها طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات للدراسة فقط ببرنامج دبلوم الدراسات العليا المهني في بعض تخصصات العلمية (الإحصاء الحيوي، الكيمياء الحيوية، بيوتكنولوجيا الخلايا الجذعية وزراعة الأنسجة، المحميات الطبيعية والتنوع الأحيائي، حيوانات التجارب، التسويق والدعاية للأدوية والمستحضرات البيولوجية، والوراثة الخلوية والجزيئية والهندسة الوراثية).

3- بالنسبة لغير المصريين (الوافدين) يتم تطبيق القواعد المنظمة حسب أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

4-موافقة جهة العمل على الدراسة إذا كان الطالب يعمل، أو كتابة إقرار بأنه لا يعمل بأي جهة حكومية أو قطاع خاص.

5- لا يجوز لطالب الدراسات العليا القيد في أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا في آن واحد إلا بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءًا على اقتراح مجلس الكلية، وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة طبقا لأحكام المادة 94 من قانون تنظيم الجامعات.

هذا وقد أشار الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي

أنه يتم التقدم إلكترونيا عن طريق الرابط

http://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/pgrd_registration.aspx

كما يمكن معرفة كيفية التسجيل على الرابط عن طريق مشاهدة التعليمات الموضحة بالفيديو التالي

https://youtu.be/ikrsEKIvdcQ

موضحا ضرورة ان يتم تسليم أصل المستندات بادارة الدراسات العليا بكلية الصيدلة، متضمنة استمارة التسجيل الإلكتروني في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، مرفق الاوراق المطلوبة للتسجيل والمصاريف الدراسية لكل برنامج.