برلين تحذر من خطر تجسس الطلاب الصينيين الحاصلين على منح بالجامعات الألمانية

كتبت: هناء أبو العز

دعت وزيرة التعليم الألمانية بيتينا شتارك إلى توخي الحذر من مخاطر التجسس العلمي من قبل طلاب صينيين حصلوا على منح دراسية حكومية في ا لجامعات الألمانية.

وقالت شتارك فاتزينغر لمجموعة صحف ميدينغروب بايرن، إن بلادها تنظر إلى الصين كمنافس وخصم بنيوي في العلوم والأبحاث.

و رحبت الوزيرة الألمانية بقرار جامعة فريدريش ألكسندر في إيرلانغن ببافاريا التي لم تعد تقبل منذ الأول من يونيو حاملي المنح الممولة فقط من مجلس المنح الدراسية الصيني (CSC) وهي هيئة عامة.

ووفقا لبحث مشترك نشره مؤخرا موقع DW ومنصة CORRECTIV الاستقصائية طلب من الحاصلين على المنح الدراسية التعهد تعاقديا بالولاء للدولة الصينية. وقالت وسائل إعلام إن أولئك الذين لا يلتزمون بهذه الشروط قد تقع عليهم تبعات قانونية.

وذكرت الجامعة الألمانية التي تتعاون بانتظام مع الصناعة الألمانية في مجال البحث إنها تدرك أن حرية الرأي والحرية العلمية المنصوص عليها في القانون الأساسي الألماني لا يمكن أن تمارس بالكامل من قبل حاملي المنح الدراسية من مجلس المنح الدراسية الصيني بسبب شروط المنح الدراسية وأن هناك أيضا مخاطر متنامية بحصول تجسس علمي".

وقالت شتارك فاتزينغر الوزيرة الألمانية الليبرالية في حكومة المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس إنّ "قرار الجامعة يجب أن يدفع جامعات أخرى لإعادة النظر في تعاونها مع مجلس المنح الدراسية الصيني".