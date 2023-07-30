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للأسبوع الخامس..

بدء جلسات الحوار الوطنى لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية والمحليات

الأحد، 30 يوليو 2023 12:48 م
بدء جلسات الحوار الوطنى لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية والمحليات الحوار الوطنى
كتب محمد السيد الشاذلى _ هشام عبد الجليل

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بدأت منذ قليل جلسات الأسبوع الخامس بالمحور السياسى، للحوار الوطني، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تعقد لجنة المحليات جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، فيما تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلى.
 
وكانت إدارة الحوار الوطنى، أعلنت من قبل جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو إلى الخميس 3 أغسطس 2023.
 
وقالت إدارة الحوار الوطنى إنه على مدار الفترة الماضية انتهوا من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، مضيفة: "اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين".
 
وتابعت إدارة الحوار الوطنى: "والآن نستكمل مسيرتنا نحو الجمهورية الجديدة، ونجتمع الأسبوع المقبل لنستمر في مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع". 
 
 
 
 

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