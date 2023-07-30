اليوم السابع
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الأحد، 30 يوليو 2023 09:52 م
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تشيد بدور المغرب في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمى

الأحد، 30 يوليو 2023 09:12 م
الولايات المتحدة تشيد بدور المغرب في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمى ملك المغرب محمد السادس
أ ش أ

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أشادت الولايات المتحدة بدور ملك المغرب محمد السادس، في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي وتعزيز المصالح الثنائية المشتركة.
 
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد؛ بمناسبة عيد العرش في المغرب - إن واشنطن والرباط تتمتعان بعلاقة عميقة وتاريخية تستمر في إفادة شعبي البلدين، مؤكدا أن "علاقتنا العميقة والثابتة لا تزال من أعمدة السلام والاستقرار لبلدينا والمنطقة".
 
وأضاف الوزير الأمريكي: "بالنيابة عن حكومة ومواطني الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب تمنياتي وتهنئتي للملك محمد السادس وشعب المغرب بمناسبة عيد العرش ، ونشكركم كونكم من أقدم أصدقائنا وأقربهم".

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