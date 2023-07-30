النمسا: انخفاض طلبات اللجوء إلى النصف خلال 2023

كتبت: هناء أبو العز

استمر عدد طلبات اللجوء إلى النمسا في الانخفاض، حيث تقدم في يونيو الماضي 5 آلاف شخص بطلبات لجوء بانخفاض بنسبة 50% تقريبًا، مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.

وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية، اليوم الأحد، أن 22 ألفا و990 شخصًا تقدموا بطلبات لجوء في الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، بانخفاض بنسبة 29% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وعزا بيان وزارة الداخلية انخفاض طلبات اللجوء إلى النجاحات في مكافحة تهريب الأشخاص والضوابط المتسقة في المناطق الحدودية وإجراءات اللجوء السريعة والتعاون الدولي، خاصة وقف نظام التأشيرة للهنود والتونسيين في صربيا واتفاقيات العودة مع الهند والمغرب.

وأشار البيان إلى نمو قرارات اللجوء سلبية، حيث حصل 18 ألفا و500 شخص على رفض طلب اللجوء في النصف الأول من العام الجاري، وسيتم إجبارهم على مغادرة البلاد مرة أخرى.

يشار إلى أن بقية دول الاتحاد الأوروبي شهدت زيادة في طلبات اللجوء في النصف الأول من العام الجاري، حيث زادت في ألمانيا بنسبة 82% وإيطاليا 62% وإسبانيا 49%، وفرنسا 42%.