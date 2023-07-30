الموجة لسه مكملة.. الأرصاد: استمرار موجة الحرارة خلال أغسطس مع انخفاض تدريجى

محمد شرقاوى

تحدث محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة مع موجة الحر الشديدة التي تضرب كل دول العالم.

وأوضح "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إن هناك استمرار لموجة الحرارة في مصر خلال شهر أغسطس مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وشدد عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على أن هناك انخفاضا فى درجات الحرارة علي بعض مناطق الجمهورية، بداية من اليوم وسيستمر حتى نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى مع بداية الأسبوع المقبل، مؤكداً أن ظاهرة النينو مستمرة خلال الفترة المقبلة.