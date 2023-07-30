المستشار هشام بدوى: أجهزة الرقابة المالية تواجه تحديات كبيرة فى مكافحة الفساد

كتب محمود عسكر

مع انطلاق المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الافريقي، والذي شهدت فاعلياته مدينة سانت بطرسبرج الروسية في إطار أعمال القمة الروسية الأفريقية، دعت غرفة الحسابات بالاتحاد الروسي رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية الأفريقية إلى اجتماع مائدة مستديرة يومي 27، 28 يوليو الجاري لتعزيز التعاون المشترك في مراجعة أهداف التنمية المستدامة من منظور التحديات والفرص وبحث سبل تعزيز القدرات الذاتية والإقليمية لأجهزة الرقابة ودعم دورها في مجال تكريس الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وشارك في الاجتماع المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي استعرض – بوضوح – في مداخلته أهم التحديات التي تواجهها أجهزة الرقابة المالية في الوقت الراهن على صعيد بناء قدراتها الذاتية وعلى صعيد دورها في مكافحة الفساد، وأشار في هذا السياق إلى أن التطور الحاصل في بيئة المعاملات ونظم المعلومات استتبع تطورًا موازيًا في طرق الفساد، ومن ثم باتت الأجهزة العليا للرقابة المالية مطالبة بتعزيز أشمل للبنية التحتية للرقابة المالية وتحسين استخدام التقنيات الحديثة والتحليلات البيانية في رصد المخالفات المالية والاقتصادية، وتناول بكلمته في هذا الشأن دور الجهاز المركزي للمحاسبات في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الثالثة 2023/ 2030 بالمشاركة مع المؤسسات الرقابية والتنفيذية، وكذا دوره في تحديث منهجية المراجعة الخارجية للحسابات الحكومية عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من البيانات الضخمة وتحليلها، كما استعرض الإنجازات التي احرزها الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته رئيسًا لمجموعة عمل الانتوساي لمكافحة الفساد وغسل الأموال.

وعلى هامش الاجتماع عقد المستشار هشام بدوي، لقاءً ثنائيًا برئيسة غرفة الحسابات بالاتحاد الروسي، بحث خلاله سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تعظيم فائدة جامعة الانتوساي الرقمية – والتي اطلقتها روسيا لدى رئاستها للمنظمة – عبر إثراء برامجها التعليمية بالمنصة العربية للجامعة، كما تناول اللقاء تأكيد غرفة الحسابات بالاتحاد الروسي على دعم ترشح الجهاز المركزي للمحاسبات لمنصب المراجع الخارجي لمنظمة اليونيدو في إطار الدعم المتبادل بين الجانبين، وثمنت رئيسة غرفة الحسابات الروسية المشاركة المصرية في اعمال الاجتماع والتي اثرت نقاشاته واشادت بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.