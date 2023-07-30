وقالت الوزارة - في بيان مساء السبت - إن المعلومات الواردة في الأخبار المنشورة تأتي ضمن خطة الطوارئ، التي يتم إعدادها سنويا بشكل روتيني قبل دخول موسم الصيف، وتأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات المحتملة وخطط توفير البدائل في الحالات الطارئة فقط.



وأوضحت أن الخطة تأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات المحتملة وخطط توفير البدائل في الحالات الطارئة فقط، لافتة إلى أنها مستمرة بحملاتها التوعوية لتوفير الكهرباء والماء وتقليل الهدر في الاستهلاك والمحافظة على موارد الدولة واستدامتها من خلال الاستخدام الأمثل لها.