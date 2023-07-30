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الفرصة الأخيرة.. غلق باب التحويل الإلكترونى بين المدارس بالجيزة غدا

الأحد، 30 يوليو 2023 10:23 ص
الفرصة الأخيرة.. غلق باب التحويل الإلكترونى بين المدارس بالجيزة غدا طلاب المدارس
كتبت – مرام محمد

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تغلق مديرية التربية والتعليم بالجيزة، غدا الإثنين الموافق 31 يوليو 2023، باب التحويل الإلكترونى بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023/2024.

**تعليمات هامة للتسجيل

-التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net/tran.html .

-التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

-التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.

-إعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023.

-اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

-حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

-التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

-المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

-استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

**تعليمات خاصة بالتحويل إلى رسمي لغات

-على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

-المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

-المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

-المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

-علي ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد و قواعد القبول مع الالتزام بالأوراق التى تطلبها المدرسة.

-يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.


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