الضرائب: على الممولين تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة

كتب - أحمد يعقوب

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على التواصل المستمر مع الممولين وتوعيتهم بكافة مستجدات الشأن الضريبي، مطالبًا الممولين بضرورة القيام بتحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة، وذلك لتيسير التواصل معهم، لافتًا إلى أن الممولين الذين يقومون بتقديم إقراراتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وهم ممولي كل من مركز كبار الممولين ( 2) بالسادس من أكتوبر، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية، وكذلك ممولي مركز كبار ومتوسطي الممولين وجه قبلي بالغردقة، وممولي مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة بالقاهرة، وممولي المأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع، وكذلك ممولي المأموريات التسع التابعة لمنطقة القاهرة ثان سيقومون بتحديث بياناتهم على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg

واشار إلى باقي الممولين بباقى مأموريات الجمهورية والذين يقومون بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية،عليهم تحديث بياناتهم من البوابة من خلال الرابط التالي: https://eservice.incometax.gov.eg/etax

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن البيانات المطلوب من الممولين تحديثها بشكل مستمر لدى المصلحة هي (العنوان، الرقم القومي، التليفون، الإيميل،........) مشيرًا إلى أنه على الممولين تحديث بيانات (الرقم القومي والتليفون والإيميل) إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أو البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية وفقًا للمنظومة التي يقدمون إقراراتهم الضريبية عليها، مضيفًا أنه في حالة تغيير عنوان الممول فإنه يقوم بتحديث بيانات العنوان إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك فى حالة تقديم الممول لإقراره على هذه المنظومة.

وقال الدكتور فايز الضباعني إنه بالنسبة للممول الذي يقدم إقراره الضريبي على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، فإنه فى حال حدوث تغيير في بيانات العنوان لديه فعليه إخطار المأمورية التابع لها بذلك .

ومن الجدير بالذكر أن

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