الزوجة لاحقت زوجها بدعوى "فرش وغطاء" بـ 7 آلاف جنيه بعد عام ونصف زواج

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بالخروج عن طاعته، وتبديد أمواله، وهجره ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وملاحقته بدعاوى باتهامات كيدية آخرها دعوي فرش وغطاء بـ 7 ألاف جنيه بعد عام ونصف من زواجهما، ليؤكد:" دمرت حياتى وعاملتنى بشكل سيئ، وحرمتنى من رؤية طفلتى رغم تقاضيها شهرياً ما يزيد عن 15 ألف جنيه نفقات".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتى هجرتنى وتخلت عنى، ورفضت كافة الحلول الودية وأشعلت الخلافات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر، وشهرت بسمعتى رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية ".

وأكد الزوج:" لم أرى طفلتي منذ هجرها مسكن الزوجية، مما سبب لى بالضرر المادى والمعنوى وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بعد أن حطمتنى ودمرت زواجنا، وتفننت فى الإساءة لى، لأعيش فى عذاب بسببها، وعندما اعترضت هددتني بالسجن وبدأت ملاحقتى بمحكمة الأسرة".

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، وحكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.