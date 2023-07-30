الذهب الأبيض فتح فى الغيطان.. زراعة 46 ألفا و600 فدان قطن بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

شهدت محافظة الشرقية إقبالا غير مسبوق على زراعة الذهب الأبيض، هذا العام بعد نجاح منظومة تسويق القطن الجديدة، وذلك بعد قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج بإعلان منظومة جديدة لتسويق القطن يتم خلالها بيع القطن بالمزاد العلنى بين شركات الأقطان والذى شهد تنافسا شرسا بين تلك الشركات، ومنذ تلك اللحظة أيقن مزارعو القطن أهميته ومدى الجدوى الاقتصادية والأرباح التى يحققها فازداد الإقبال على زراعته.

ويقول المهندس حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه تمت زراعة 46 ألفا و600 فدان بمحصول القطن هذا العام من إجمإلى المستهدف زراعته هذا العام 50 ألفا و934 فدانا، بتقاوى منتقاة من صنف جيزة 94 الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقأومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخرى، هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة، موضحا أن هذا الصنف مطلوب فى الأسواق العالمية.

ومن جانبه قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة، إن زراعة محصول القطن بدات فى منتصف شهر أبريل، وتستمر حتى منتصف مايو ولم يسمح بالزراعة بعد هذا الموعد لتجنب الآثار السلبية للزراعات المتأخرة متمثلة فى ضعف الإنتاجية وزيادة احتمالات الإصابة بالآفات نتيجة تعرضها لموجات الحر المتتالية، منوها عن أنه قد انتشرت زراعات القطن فى المراكز الشمالية بالمحافظة،وهى الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر وأولاد صقر وكفر صقر وأبو كبير وديرب نجم وبلبيس، وذلك لخصوبة التربة وتوافر الظروف المناخية الملائمة لزراعة القطن هذا علأوة على وقوعها فى نهايات الترع واكتساب المزارعين فى تلك المناطق خبرات موروثة عن آبائهم بقدرتهم على تحقيق أعلى إنتاجية،ولتحفيز المزارعين على سرعة زراعة القطن فى المواعيد المحددة تم توفير البذور المنتقاة والمبيدات المدعمة فى الجمعيات الزراعية وإجراء الحرث العميق تحت التربة وتسوية الأراضى بالليزر بسعر رمزى وتطهير المصارف والمساقى الرئيسية وألفرعية.

فيما أوضح المهندس أشرف الدمرداش" مدير عام الإرشاد الزراعي، إنه تم عقد العديد من الندوات الارشادية بنطاق القرى المنزرع بها محصول القطن، لتبصير المزارعين بأفضل طرق زراعة القطن والمقننات المائية والأسمدة لكل فدان وكذلك تقرر اعداد حقول إرشادية تترأوح مساحتها ما بين فدانين و5 أفدنة لتكون بمثابة نمإذج زراعة الذهب الأبيض يقوم خلالها أساتذة مراكز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بتطبيق الطرق المثلى للزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان كما تقرر تكليف 2000 مهندس ومشرف زراعى للإشراف على زراعات القطن منذ بذر البذور حتى جنى المحصول وتشكيل لجان من إدارات المكافحة والمتابعة والإرشاد الزراعى للمرور الدورى على زراعات القطن لاكتشاف أى إصابات مبكرة بالافات الأولية ولطع دودة ورق القطن ، ولتطبيق خطة متكاملة لملكافحة.

وأوضح مدير عام الإرشاد الزراعى أنه تم نشر مصائد وسط الزراعات لرصد فراشات ديدان اللوز وتحديد نسبة الإصابة بها ورشها على ألفور ،كما تم إجراء الصيانة اللازمة لمعدات وآلات الرش موضحا أنه تم رش زراعات القطن بدءا من شهر يوليو بالمبيدات الوقائية ولثلاث مرات متتالية، وسوف ينطلق موسم جنى محصول القطن ،فى منتصف شهر سبتمبر المقبل ويحقق ألفدان زيادة فى الإنتاجية عن العام الماضي من المنتظر أن يصل متوسط إنتاج ألفدان من 9إلى 12 قنطارا بزيادة قنطارين عن العام الماضي.

ومن جانبه قال المهندس أحمد العساس مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالشرقية، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتحديد بداية فتح المزاد هذا العام بسعر 5500 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، على غرار العام الماضى كان بداية فتح المزاد 3000 جنيه، وهذا يضمن للمزارع الشرقأوى هامش ربح عإلى هذا العام من محصول القطن، منوها أن هذا القرار يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية، وكذلك من باب حرص الدولة على تشجيعها ودعمها للفلاح المصرى فى ظل ما يمر به العالم من ظروف دقيقة، والعمل على تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.