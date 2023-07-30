وأشارت الدفاع الروسية - في تقريرها اليومي، الذي أذاعته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن قواتها صدت 5 هجمات أوكرانية، وقضت على نحو 120 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك.



وأضافت أنه تم صد هجومين وتصفية حوالي 135 عسكريا أوكرانيا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، فيما تم صد هجومين والقضاء على نحو 170 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان.



ولفتت إلى استمرار تقدم فصائل هجومية روسية قرب قرية "كوزيموفكا" على محور كوبيانسك ومقتل حوالي 20 جنديا أوكرانيا هناك، فيما تم القضاء على ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا، على محور خيرسون.



وتطرقت إلى إصابة 97 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 103 مناطق.

وضرب مستودع ذخيرة في زابوروجييه، وآخر في خاركوف، علاوة على تدمير مستودع وقود ومركز قيادة للقوات الأوكرانية في زابوروجييه.



وأوضحت أنه تم اعتراض صاروخين مضادين للطائرات من منظومة الدفاع الجوي "إس-200" معدلين لضرب أهداف أرضية، و7 صواريخ مجنحة ستورم شادو واثنين من صواريخ هيمارس وإسقاط 6 طائرات بدون طيار أوكرانية.