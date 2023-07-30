اليوم السابع
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الأحد، 30 يوليو 2023 04:50 م
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الدفاع الروسية: إحباط هجوم بواسطة مسيرات أوكرانية على أهداف في موسكو

الأحد، 30 يوليو 2023 04:11 م
الدفاع الروسية: إحباط هجوم بواسطة مسيرات أوكرانية على أهداف في موسكو الجيش الروسى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد إحباط هجوم بواسطة 3 مسيرات أوكرانية على منشآت في موسكو.
 
ونقلت قناة (روسيا اليوم) ، في نبأ عاجل لها ، عن الدفاع الروسية قولها "إنه تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل المسيرتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع "موسكو-سيتي".
 
وقد أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين - في وقت سابق - أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت المدينة، مما أدى إلى تضرر واجهات برجي مكاتب في منطقة "موسكو سيتي" بشكل طفيف، دون سقوط ضحايا.

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