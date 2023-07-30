اليوم السابع
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الداخلية ترصد الحالات الإنسانية المترددة على الجوازات والهجرة لتقديم التيسيرات لهم

الأحد، 30 يوليو 2023 11:59 ص
الداخلية ترصد الحالات الإنسانية المترددة على الجوازات والهجرة لتقديم التيسيرات لهم تسهيل الإجراءات لكبار السن- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين، الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
     
قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين، الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

إحترام حقوق الإنسان

الإدارة العامة للجوازات

الهجرة والجنسية

أخبار الحوادث



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