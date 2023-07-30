اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يوليو 2023 03:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة الروسية ترفض مشروع قانون انسحاب موسكو من صندوق النقد الدولي

الأحد، 30 يوليو 2023 03:13 م
الحكومة الروسية ترفض مشروع قانون انسحاب موسكو من صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت الحكومة الروسية عن رفضها لمشروع قانون بشأن انسحاب روسيا من صندوق النقد الدولي، وذلك تعقيبا على مشروع القانون المنشور في قاعدة بيانات مجلس الدوما، وفقا لما أعلنه مجلس النواب الروسي اليوم الأحد .


وقالت الحكومة الروسية "إن القرار الأحادي الجانب بشأن الانسحاب من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي مرتبط بمخاطر كبيرة من حيث عودة الأصول الروسية المستثمرة فيها والمشاركة في الآليات المالية الدولية الأخرى المرتبطة ببرامج صندوق النقد الدولي"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.


وأشار مجلس الوزراء إلى أن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي منصتان مهمتان تمكنان روسيا من عرض موقفها، موضحا أن حكومة الاتحاد الروسي لا تؤيد مشروع القانون.


وكان فصيل الحزب الشيوعي لروسيا قد قدم مشروع القانون لمراجعته من قِبل مجلس الدوما في 25 يوليو، واقترح القانون إبطال وثائق انضمام روسيا إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية.


صندوق النقد الدولي

روسيا

انسحاب روسيا من صندوق النقد الدولى

الحكومة الروسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة