الحرائق تحول أقدم كنيسة فى صقلية الإيطالية إلى رماد

فاطمة شوقى

تعرضت إيطاليا لحرائق عنيفة أججتها الحرارة الحارقة، خاصة في صقلية، حيث أودت النيران بحياة 5 أشخاص على الأقل، وبعد عدة أيام من حرائق الغابات ، طلبت أكبر جزيرة في إيطاليا من روما إعلان حالة الطوارئ.

وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية، أن الحرائق حولت المباني التاريخية إلى غبار، حيث تحولت أقدم كنيسة في عاصمة الجزيرة منذ القرن الخامس عشر إلى رماد، وابتلعت النيران واجهات المنازل وأحاطت بالطرق السريعة ومطار باليرمو الذي ظل مغلقا لعدة ساعات، تم العثور على أول ضحيتين محاصرين في هذه المنطقة.

وأعرب نيلو موسوميسي وزير الحماية المدنية والحاكم السابق لصقلية عن قلقه من الآثار المدمرة لتغير المناخ في إيطاليا، مشيرا إلى أنه من الصعب تقييم الأضرار التي سببتها النيران ، ولكن وفقًا للحماية المدنية ، دمر ما يقرب من 340 حريقًا - تسبب بعضها - بالفعل 700 هكتار من الغابات في الأيام الأخيرة ، وكلها تغذيها الحرارة الشديدة.

وعلى الرغم من أكثر من 3200 تدخل من قبل رجال الإطفاء في جنوب إيطاليا ، 1400 منهم في صقلية وحدها ، وأشار العديد من الوزراء إلى نقص طائرات الإطفاء ورجال الإطفاء للتعامل مع حجم الحرائق في صقلية. استجابة لطلب من باليرمو ، تخطط الحكومة لإعلان حالة الطوارئ لمكافحة الحرائق في الجزيرة ودعم الصقليين المتضررين.

وبين العواصف وسوء الأحوال الجوية في الشمال والحرائق في الجنوب ، تخطط الحكومة الإيطالية لإعلان حالة الطوارئ لخمس مناطق ، من صقلية إلى لومبارديا ، والتي طلبت مساعدة وطنية للتعامل مع آثار تغير المناخ التي إنهم يعانون هذا الصيف.