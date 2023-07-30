الجيزة: رفع إشغالات مقهى بشارع السودان فى الدقى استجابة للمواطنين

كتبت – مرام محمد

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود مقهى بشارع السودان أمام مزلقان ناهيا بالدقي يُشغل الطريق العام بالكراسي والترابيزات وتقديم خدمة الشيشة بدون ترخيص، مخالفا بذلك اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الدقي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شكاوى المواطنين المقدمة، حيث نفذ الحي حملة على المقهى محل الشكوى، أسفرت عن رفع الكراسي والترابيزات الموجودة وتحرير محضر مخالفة.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، تلقت مؤخرا شكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود تعديات على الأراضي الزراعية بقرية الأخصاص بمركز ومدينة منشأة القناطر والقيام ببناء مقابر بالمخالفة.

وفور ورود الشكاوى، وجهت المحافظة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر حملات، أسفرت عن إزالة كافة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.