اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يوليو 2023 03:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة: رفع إشغالات مقهى بشارع السودان فى الدقى استجابة للمواطنين

الأحد، 30 يوليو 2023 03:16 م
الجيزة: رفع إشغالات مقهى بشارع السودان فى الدقى استجابة للمواطنين رفع إشغالات مقهى بشارع السودان فى الدقى
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود مقهى بشارع السودان أمام مزلقان ناهيا بالدقي يُشغل الطريق العام بالكراسي والترابيزات وتقديم خدمة الشيشة بدون ترخيص، مخالفا بذلك اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الدقي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شكاوى المواطنين المقدمة، حيث نفذ الحي حملة على المقهى محل الشكوى، أسفرت عن رفع الكراسي والترابيزات الموجودة وتحرير محضر مخالفة.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، تلقت مؤخرا شكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود تعديات على الأراضي الزراعية بقرية الأخصاص بمركز ومدينة منشأة القناطر والقيام ببناء مقابر بالمخالفة.

وفور ورود الشكاوى، وجهت المحافظة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر حملات، أسفرت عن إزالة كافة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 


حي الدقي

محافظة الجيزة

الجيزة

اشغالات

اشغالات المقاهي



الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء تشطيب السوق الحضارى الجديد بالعياط

الأحد، 30 يوليو 2023 02:03 م

محافظة الجيزة: انتهاء إصلاح كسر ماسورة 1500 مم بمنطقة أرض البحر فى الطالبية

السبت، 29 يوليو 2023 12:12 م

محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية لقرية الودى و 5 من معاونيه

الخميس، 27 يوليو 2023 11:36 ص

محافظة الجيزة تعلن مد خطوط الصرف الصحى لـ153 شارعا فى البدرشين

الأربعاء، 26 يوليو 2023 11:40 م

نائب محافظ الجيزة يشدد على مضاعفة الجهد لإنجاز مشروع الصرف الصحى ببشتيل

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 05:37 م

محافظ الجيزة يعلن إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة

الإثنين، 24 يوليو 2023 01:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة