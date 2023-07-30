التضخم تجاوز الـ 115%.. الأرجنتين تسعى للاستفادة من ارتفاع أسعار الحبوب

فاطمة شوقى

تسعى الأرجنتين، المتعطشة إلى الدولارات لإعادة بناء احتياطاتها النقدية الهزيلة إلى الاستفادة من أسعار الحبوب الدولية الأفضل بسبب اشتداد الحرب في أوكرانيا في ظل خطر ارتفاع التضخم المحلي في البلاد والذى وصل إلى 115.6٪، حسبما قالت صحيفة "لا اكسبانثيون" المكسيكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار روسيا الأخير بالتخلي عن اتفاقية الحبوب في البحر الأسود التي سمحت لأوكرانيا بالتصدير إلى بقية العالم ومهاجمة الموانئ والبنية التحتية الأخرى للحبوب، أدى إلى ارتفاع جديد في الأسعار الدولية للحبوب مثل القمح والذرة وعباد الشمس ومشتقاته ، منها كل من أوكرانيا والأرجنتين منتجين ومصدرين عالميين رئيسيين.

وقالت كاتالينا فيراري ، محللة الأسواق الزراعية في شركة AZ Group الاستشارية : "من الواضح أن هذا له تأثير على المستوى الدولي ، مع ارتفاع الأسعار في شيكاغو الذي تم تحويله إلى سوق الذرة والقمح الأرجنتيني".

ويأتي ارتفاع الأسعار المتجدد في لحظة حاسمة بالنسبة للاقتصاد الأرجنتيني المنهك: فبعد معاناة أشد موجة جفاف في القرن الماضي ، شهدت البلاد انخفاضًا حادًا في دخلها من الصادرات الزراعية - مصدرها الرئيسي للعملة الأجنبية - وهو ما يمثل ضربة قاتلة لها. الاحتياطيات النقدية الشحيحة بالفعل.

وعلى قدم وساق نحو الانتخابات التمهيدية في أغسطس والانتخابات الرئاسية في أكتوبر ، توصلت الحكومة الأرجنتينية للتو إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي بعدم الدخول في متأخرات مع المنظمة ، ولكن مع زيادة التحفظات.

للقيام بذلك ، قررت في الأيام الأخيرة تحسين سعر الصرف المطبق بنسبة 13٪ لتسوية العملات الأجنبية لصادرات الذرة والشعير ، وهما محصولان تعتبر أوكرانيا بالتحديد من أكبر المصدرين العالميين وأسعارهما هي في الارتفاع.

وقال أوجينيو ماري ، كبير الاقتصاديين في مؤسسة Libertad y Progreso ، لوكالة إيفى الإسبانية : "يساهم السيناريو الدولي في حقيقة أنه مع ارتفاع الأسعار ، من المرجح أن تصل إلى هدف الحكومة المتمثل في تصفية العملة الأجنبية ، وهو 2 مليار دولار".

ووفقًا لتوقعات بورصة الحبوب في بوينس آيرس ، اعتبارًا من 27 يوليو ومع حصاد 68.4 ٪ من المساحة المزروعة بالذرة ، تتجه الأرجنتين نحو إنتاج 34 مليون طن لحملة 2022-2023، 18 مليون أقل من في المحصول السابق بسبب تأثير الجفاف.

حتى أيام قليلة مضت ، حافظت الحكومة الأرجنتينية على حصة تصدير قدرها 20 مليون طن ، مع مراعاة استهلاك محلي يبلغ حوالي 14 مليون طن.

من تلك الحصة القابلة للتصدير ، تم بالفعل تسويق حوالي 15 مليون طن ، لذلك لم يتبق سوى 5 ملايين طن للأعمال التجارية الجديدة. لكن الحكومة زادت الحصة الإجمالية إلى 26 مليونًا ، لذا أصبح لدى الأرجنتين الآن 11 مليونًا متاحًا للعقود الجديدة بالأسعار الدولية الجديدة.

في حالة القمح وزيت عباد الشمس ، الذي تعتبر الأرجنتين منتجًا مهمًا له أيضًا ، سيكون استخدام الأسعار محدودًا بدرجة أكبر.

وقالت "بولينا ليسكانو ، مستشارة سوق الحبوب ، لوكالة إيفى "لا يمكننا الاستفادة من الارتفاع العالمي في القمح اليوم، وكان لدينا حصاد سيئ ولا يتوفر سوى ما بين مليون و 2 مليون طن لأعمال التصدير الجديدة. ولكن يمكننا الاستفادة من أفضل الأسعار الدولية لعام 2023-2024 الجديد.

كما سيؤدي قطع الذرة المتاح للسوق المحلي في حد ذاته إلى زيادة تكلفة الحبوب المستخدمة في تسمين المواشي وتربية الدواجن ، ولهذا السبب يستبعد العديد من الخبراء التأثير التضخمي على الأطعمة الأساسية مثل اللحوم والبيض والحليب ، في سيناريو حيث بلغ معدل التضخم 115.6٪ بين العامين في يونيو الماضي.