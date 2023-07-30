اليوم السابع
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التخطيط: 1.5 تريليون جنيه حجم الاستثمارات العامة خلال خطة 23/2024

الأحد، 30 يوليو 2023 09:13 م
التخطيط: 1.5 تريليون جنيه حجم الاستثمارات العامة خلال خطة 23/2024 ارشفية ـ وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها عن  إجمالي الاستثمارات العامة خلال خطة العام المالى الجديد 2023/2024،  يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.

 وعن مصادر النقد الأجنبي أوضح التقرير  أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليار دولار إيرادات قناة السويس.

وقال التقرير إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية، مضيفه أن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% – 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.

وفيما يخص معدلات النمو القطاعية الـمستهدفة في عام 2024/23، أوض التقرير أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%، وحول تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر أوضحت السعيد أن خطة العام المالي 2023/2024 تستهدف نسبة 15.2.%.

 

 

 

 


وزارة التخطيط

الاستثمارات العامة

قطاع الاتصالات

خطة العام المالى الجديد



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