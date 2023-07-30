التحريات تكشف سبب اشتعال حريق داخل شقة سكنية فى أرض اللواء

كتب ـ بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال حريق بشقة سكنية، بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا.

كما أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أرض اللواء بالعجوزة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه، وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على النيران، وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.