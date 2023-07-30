البورصة: انضمام "بلتون" و"بي انفستمنتس" للمؤشر الرئيسي واستبعاد "ابن سينا"

كتب هانى الحوتى

أعلنت البورصة المصرية، نتائج أعمال المراجعة الدورية النصف سنوية لمؤشرات سوق المال المصري، وشهدت خروج 4 شركات من المؤشر الرئيسي وهم: تعليم لخدمات الإدارة، وابن سينا فارما، ومستشفى كليوباترا، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا فيما انضمت 4 شركات جديدة وهي: بلتون المالية القابضة، وبي انفستمنتس القابضة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأوراسكوم للتنمية مصر.

كما شهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX70 EWI خروج 16 شركة انضمت 4 شركات منهم إلى مؤشر EGX30، في مقابل دخول 16 شركة أخرى أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد استبعاد 12 شركة، في مقابل دخول 12 شركة أخرى.

تجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشرات الأسهم تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6)، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة، وكذلك قيم الأسهم حرة التداول، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.

شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة عددًا من التغيرات، إذ خرج من المؤشر 11 إصدارًا في مقابل دخول 8 إصدارات من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر 23 إصدارًا.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة البورصة تقوم بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً وذلك وفقاً لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية مؤشرات السندات.





مؤشر إيجي إكس 100