اليوم السابع
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الأحد، 30 يوليو 2023 07:59 م
أكرم القصاص
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"البحث والإنقاذ الإندونيسية": محاصرة 8 عمال داخل منجم على جزيرة جاوا

الأحد، 30 يوليو 2023 06:33 م
"البحث والإنقاذ الإندونيسية": محاصرة 8 عمال داخل منجم على جزيرة جاوا إندونيسيا
أ ش أ

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ذكرت وكالة البحث والإنقاذ المحلية في إندونيسيا "إن 8 عمال حوصروا داخل منجم ذهب غير قانوني على جزيرة جاوا، ويخشى أنهم لقوا مصرعهم".

وأضافت وكالة البحث - حسبما نقلت شبكة "تشانل نيوز آشيا"، اليوم الأحد أن جهود البحث دخلت يومها الخامس، وأن المسئولين يتوقعون مصرع الضحايا، لافتة إلى أن جهود الإنقاذ من شأنها أن تستمر حتى بعد غد الثلاثاء أملا في انتشال جثامين عمال المنجم.

وكان العمال يحفرون داخل حفرة على عمق 60 مترا في قرية وسط جزيرة جاوا مساء الثلاثاء الماضي عندما غمرت المياه فجأة المنجم غير القانوني، حيث وضع عمال الإنقاذ مضخات لإخراج المياه من الحفرة على مدار الساعة وعملوا على سد التدفق من نهر قريب، غير أنها ظلت مغمورة بالمياه.


إندونسيا

جزيرة جاوا

وكالة البحث والإنقاذ المحلية في إندونيسيا



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