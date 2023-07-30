البحث عن طالب ثانوية عامة فى مياه شاطئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

يجرى رجال الإنقاذ على شاطئ محافظة بورسعيد، عمليات بحث عن طالب بمرحلة الثانوية العامة تعرض للغرق، اليوم الأحد، أثناء السباحة برفقة أصدقائه بالقرب من شاطئ أحد المنشآت السياحية نطاق حى المناخ.

وكشف زملاء طالب الثانوية العامة أن زميلهم "زياد خضر"، طالب بالشعبة الأدبية، كان برفقتهم على الشاطئ يقضون أجازة الصيف وكان فى إنتظار نتيجته، وأثناء تواجدهم للسباحة فى البحر كانت الأمواج عالية ولم يستطيعوا مواجهتها فقرروا الخروج إلى الشاطئ، لكن زميلهم "زياد" لم يتمكن من الخروج وأمسك بملابس أحد أصدقائه وعندما حاول رفعه لأعلى سحبته الأمواج مرة أخرى وسقط لأسفل ولم يستطع إخراجه.

وكانت قد حذرت إدارة السياحة والمصايف والشاطئ بمحافظة بورسعيد من ارتفاع أمواج البحر، اليوم، الأمر الذى يشكل خطورة على أرواح رواد الشاطئ.