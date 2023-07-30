الإصلاح الزراعى: اعتماد 5 عقود نهائية و40 عقد تقنين أوضاع للتيسير على المنتفعين

كتبت ــ أسماء نصار

عقد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، جلسة توثيق للشهر العقاري، بحضور مدير مكتب الشهر العقارى ومسئولي الشئون القانونية وأصحاب العقود، حيث تم اعتماد 5 عقود نهائية وتسليمها لأصحابها، فضلا عن اعتماد 40 عقد تقنين وضع يد، وذلك بعد المراجعات الفنية والقانونية والمالية.

وأشار إلى أنه تم أيضا الانتهاء من مراجعة بيان حصر جميع قضايا التعويضات التى تم صرفها والمتداولة من خلال مكتب تنفيذ أحكام التعويضات.

ووفقا لتقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الفولي، وفي إطار تنفيذا توجيهات وتعليمات وزير الزراعة، بضرورة المرور والتابعة المستمرة لأعمال الهيئة ومشروعاتها والجمعيات التابعة لها في المحافظات، والتيسير على المزارعين، تم تشكيل عدد من اللجان لتفقد كل الأعمال بالمحافظات المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن لجنة من الهيئة، تفقدت أعمال منطقة الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة، حيث تم متابعة أعمال صرف الأسمدة على المنتفعين وأعمال المديرية والمناطق التابعة لها، فضلا عن المرور على جمعيتي حلوان وكفر العلو التابعتين لمنطقة العياط، فضلا عن جمعيتي المنصورية وذات الكوم التابعتين لمنطقة إمبابة، وتم لقاء عدد من المنتفعين، وبحث مشاكلهم، وتم حسم عدد من المشاكل على الفور، والتأكيد على ضرورة التيسير على المنتفعين.

وفي محافظة البحيرة تم عقد اجتماعين بمنطقتي الدلنجات وأبو المطامير مع مديري الجمعيات لمناقشة أوضاع المحاصيل الزراعية وتحصيل الديون المستحقة على المنتفعين وصرف مستلزمات الإنتاج والمخصبات الحيوية والاستعداد خلال الفترة المقبلة لمحصول القمح في الموسم الجديد، فضلا عن المرور على الزراعات المختلفة، ومنع التعدي على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

كما تم المرور أيضا على منطقتي الخزان ودمنهور، وتم حسم عدد من المشكلات الخاصة بتطهير الترع والمصارف وملفات التقنين للأراضي الزراعية الإيجار مع مديري الجمعيات.

وأوضح التقرير، أنه تم أيضا المرور علي جمعيات منطقة الإصلاح الزراعي بأرمنت بمحافظة الأقصر، لمتابعة أعمال صرف الأسمدة وكذا التنبيه بسرعة تطهير المساقي ومتابعة عمليات الري الزراعات لمواجهة الموجة الحارة التي تمر بها البلاد، وري جميع الزراعات وعمل محطات الري بكفاءة عالية وإخطار المديرية في حالة وجود أي مشكلة للعمل علي حلها في حينه، حرصا علي المحاصيل الصيفية وبالأخص محصول القصب، وكذا متابعة تحصيل القيمة الإيجارية ومستحقات الهيئة، لافتا إلى أنه تم أيضا تنفيذ عمليات إزالة تعديات بجمعية أصلان للإصلاح الزراعي، التابعة لمنطقة طامية بالفيوم.

وتابع، أنه تم المرور أيضا من خلال لجنة من الهيئة، على مناطق: أجا، المنصورة، ونبروة، بمحافظة الدقهلية، ومتابعة أعمال جمعيات: ميت أبو الحسين، دروة، أبو داوود العنب، وشنقاس، حيث تم التأكيد على استمرار عمليات صرف المقررات السمادية وتوفر أرصدة كافية من الأسمدة الآزوتية بمخازن الجمعيات واستعجال استلام برامج الأسمدة من خلال منظومة تداول الأسمدة، فضلا عن مداومة المرور علي الأراضي الزراعية لمنع أي تعدي والعمل علي تنفيذ الإزالات الفورية فوراً، والتأكيد على عدم صرف الأسمدة المدعمة للمتعدين علي الأراضي الزراعية وتغليظ العقوبة واعتبارها مخلة للشرف، فضلا عن التأكيد علي تطهير الترع والمصارف وتوفير الكراكات لسرعة العمل علي حل مشاكل الري والصرف لرفع كفاءة الترع وضمان وصول مياه الري إلي نهايات الترع للتيسير علي المنتفعين، والتأكد من توفر أرصدة من مبيدات الآفات الزراعية وخاصة دودة الحشد الخريفي لخطورتها علي المحاصيل المنزرعة، ومتابعة تحصيل مستحقات الهيئة وتحصيل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية ولاية الهيئة.