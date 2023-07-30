الإسكان: طرح أعمال صيانة سكن موظفى العاصمة الإدارية ببدر

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن طرح 3 مناقصات عامة لأعمال الصيانة للعمارات وأجزائها المشتركة لعدد 376 عمارة سكن مصر بمشروع زهرة العاصمة " سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر " مرحلة أولى بالمدينة، وكذا أعمال الأمن و الحراسة للمشروع، بجانب أعمال الأمن والحراسة لمشروع 53 عمارة ضمن سكن مصر المرحلة الأولى بالمدينة.

وأضاف المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم طرح منفذ بيع "كانتين" بمساحة 18 م2 داخل مقر الجهاز بنظام مقابل الانتفاع، لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 16/8/2023.

وأشار المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، أنه تم طرح أعمال النظافة العامة وتشمل (محور جمال عبدالناصر – منطقة سكن مصر – منطقة الإسكان الاجتماعي – مركز خدمات سكن مصر – شوارع مركز خدمات الإسكان الاجتماعي – طريق الهضبة داخل المدينة بطول 4 كم )، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأعلن المهندس احمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة " تأمين " لشبكة إنارة المنطقة الترفيهية بالمدينة في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن الطروحات تأتي في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة والحفاظ على الثروة العقارية بها، وأنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن التي سيتم تنفيذ الأعمال بها، وذلك لمن يرغب في دخول المزاد والمناقصات.